УЕФА назвал лучшие голы сезона Лиги чемпионов: оцените красоту футбола

Затяжной сезон 2019/2020 уходит в историю, в том числе и в еврокубках. По этому поводу сегодня УЕФА определил лучшие голы в Лиге чемпионов. К слову, определились потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

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Футбольные шедевры выбирали болельщики, которые отдали более 400 тысяч своих голосов за голы звезд европейских грандов. Хотя полузащитника "Лейпцига" Марселя Забицера, как и его клуб, к числу таких пока что можно отнести лишь с натяжкой, парень принес победу немцам над российским "Зенитом" на групповом этапе, а его прекрасный удар занял второе место. Обошел его лишь португальский лидер итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Правда, удар форварда в ворота французского "Лиона" не спас команду от вылета на стадии 1/8 финала.

Третье место досталось колумбийскому полузащитнику "Юве" Хуану Куадрадо, четвертое – Луису Суаресу из "Барселоны", пятое – Сержу Гнабри из "Баварии", от которого снова пострадал "Лион".

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Смотрите обзор финального матча Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария":

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