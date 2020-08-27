Ребров творит сенсацию и проходит в Лиге чемпионов лучшую команду Шотландии

Чемпион Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва сенсационно выбил из Лиги чемпионов шотландский "Селтик". В матче второго квалификационного раунда венгры одержали победу со счетом 2:1. Голами отметились Давид Сигер и Токмак Нгуен, у чемпиона Шотландии мяч на счету Райана Кристи. Все результаты второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Реклама

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин отыграл весь поединок и заработал желтую карточку.

Также сегодня Милевский и Хачериди помогли "Динамо" пройти дальше в Лиге чемпионов. Клуб из Бреста пробился в третий квалификационный раунд, обыграв "Сараево" из Боснии.

Также мы писали, что определились потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 31 августа. "Феернцварош" и брестское "Динамо" выступают в Пути чемпионов, а киевские динамовцы идут по Пути представителей лиг.

Смотрите, как "Динамо" играло в матче за Суперкубок Украины:

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама