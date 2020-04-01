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Когда завершится карантин: в УЕФА назвали срок для окончания чемпионатов

1 апреля, 23:14

Алексей Андрейцев

УЕФА попросил доиграть национальные чемпионаты до 3 августа, а значит, нужно возобновить игры в июне

УЕФА на видеоконференции с генеральными секретарями 55 ассоциаций-членов организации попросил все страны завершить национальные чемпионаты-2019/2020 до 3 августа.

В организации настоятельно рекомендовали ассоциациям завершить сезон и составить график соревнований. Чтобы успеть доиграть текущий сезон в полном объеме, футбольные лиги должны возобновить свои чемпионаты во второй половине июня. Например, в чемпионате Украины осталось сыграть 9 туров, а это около месяца, даже если проводить по две игры в неделю.

Стадионы во время карантина пустуют

Стадионы во время карантина пустуют / Фото: Getty Images

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Ранее УЕФА перенес возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок до последующего уведомления. Все европейские лиги, кроме чемпионата Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Кстати, в высшей лиге Беларуси выступают 22 украинских футболиста – полный список доступен на нашем сайте.

Ранее мы писали, что букмекеры сделали прогноз, какой из топ-чемпионатов первым выйдет из карантина. Фаворит – английская Премьер-лига, ее шансы опередить чемпионаты Испании, Италии, Германии и Франции – почти 50 процентов.

Украинская синхронистка Елизавета Яхно показала, как тренируется дома с огромным попугаем на плече:

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

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УЕФА чемпионат Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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