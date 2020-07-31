УЕФА поставил точку в деле переноса матча Лиги чемпионов "Барселона" – "Наполи"

Ответная встреча 1/8 финала должна пройти в Испании на стадионе "Камп Ноу"

Неясность с местом проведения еврокубковых матчей плей-офф до сих пор заставляет нервничать клубы. Едва ли не до последнего момента терзались итальянский "Наполи" и испанская "Барселона". Первое "свидание" соперников состоялось на Апеннинах еще в феврале, а теперь неаполитанцы требовали провести второй поединок 8 августа в Португалии или Германии. Мол, в Каталонии отмечается вспышка коронавируса. И вчера даже назвали нейтральную страну для матча Лиги чемпионов "Барселона" – "Наполи".

Реклама

Однако вскоре УЕФА опроверг информацию, что встреча пройдет не в Испании. Слова функционеров привел сайт Football Italia:

"Мы мониторим ситуацию и находимся в контакте с ответственными местными органами. По расписанию игра должна пройти в Барселоне, как и планировалось".

Напомним, в первой встрече оппоненты разошлись ничьей 1:1. Как известно, зрителей на стадион "Камп Ноу" 8 августа не допустят.

Читайте также: новичок "Ювентуса" отказывается возвращаться в "Барселону" на матчи Лиги чемпионов.

Смотрите, как "Наполи" и "Барселона" играли первый матч плей-офф Лиги чемпионов в феврале:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама