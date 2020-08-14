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Угроза бывшему полицейскому: "Лион" может попросить другого судью на матч с "МанСити" в Лиги чемпионов

14 августа, 09:12

Елена Павлова Елена Павлова

Причиной отстранения арбитра оказался амстердамский "Аякс"

Французский "Лион" может опротестовать решение УЕФА о назначении главного арбитра на матч с "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов в субботу – сообщает Goal. Напомним, что на стадии 1/8-й "Лион" сенсационно выбил "Ювентус".

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Обслуживать матч французов с англичанами будет 37-летний Дэнни Маккели – бывший офицер полиции Нидерландов. При этом поединок "Лиона" с "Манчестер Сити" может иметь важное значение для амстердамского "Аякса". В случае победы "горожан" Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов "Аякс" автоматически попадет в групповой этап ЛЧ следующего сезона.

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Однако, если "Лион" выиграет европейский турнир, команде из Амстердама придется пройти квалификационный плей-офф, что может грозить потерей огромной суммы, если он затем не сможет преодолеть отбор. Сообщается, что если "Лион" все-таки решит подать жалобу, то рефери могут сменить. Матч между "Лионом" и "Манчестер Сити" запланирован на 15 августа.

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