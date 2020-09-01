Никаких переносов: "Динамо" подтвердило, что матч Лиги чемпионов с АЗ состоится в Киеве

УЕФА утвердил даты и время начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч киевского "Динамо" против нидерландского АЗ из Алкмаара пройдет во вторник, 15 сентября, на столичном НСК "Олимпийский". Начало игры – в 20:00 по киевскому времени, сообщается на официальном сайте "Динамо".

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Ранее мы сообщали, что матч "Динамо" – "Алкмаар" может быть перенесен на нейтральное поле, иначе киевлянам будет грозить поражение. Дело в том, что Нидерланды внесли Украину в "красную" COVID-зону, а это означает, что посещение такой страны не рекомендуется, а по возвращении оттуда обязателен 14-дневный карантин.

Но вслед за заявлением на сайте "бело-синих" стало известно, что АЗ согласился лететь в Киев. В Telegram-канале Динамо Киев Inside сообщили, что нидерландская Федерация футбола дала подтверждение в УЕФА.

Также отмечается, что согласно требованиям карантина, на трибуны "Олимпийского" зрители допущены не будут.

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Ранее букмекеры сказали, кто выиграет матч "Динамо" – "Алкмаар". Аналитики называют киевлян фаворитами поединка, но в основное время предрекают ничью 1:1.

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