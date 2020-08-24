"Бавария" во второй раз в истории оформила "требл": ранее такое удавалось только одной команде

Мюнхенская "Бавария" обыграла французский "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов и в шестой раз в истории завоевала престижный трофей. Победный гол на своей счет записал французский футболист Кингсли Коман. Мы вели онлайн матча "ПСЖ" – "Бавария" с видеоповторами голов.

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Видео голов и обзор финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария"

Эта победа позволила команде Ханса-Дитера Флика оформить так называемый "требл" – выиграть все главные трофеи в сезоне. В текущем сезоне немцы выиграли внутренний чемпионат и Кубок, а теперь и Лигу чемпионов.

Для Баварии этот "требл" стал вторым в истории. Такое удавалось только "Барселоне" в сезонах 2008/2009 и 2014/2015. Немцы предыдущий хет-трик оформили в 2013 году под руководством Юппа Хайнкеса.

В один ряд с ним, а также Жозе Моуринью, Хосепом Гвардиолой, Алексом Фергюсоном, Луисом Энрике и другими встал и Ханси Флик, который проводит только первый сезон во главе команды.

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Главные "треблы" европейского футбола (победа в чемпионате, Кубке и Кубке чемпионов/ЛЧ):

"Селтик" (Шотландия) – 1966/67

"Аякс" (Нидерланды) – 1971/72

ПСВ (Нидерланды) – 1987/88

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – 1998/99

"Барселона" (Испания) – 2008/09

"Интер" (Италия) – 2009/10

"Бавария" (Германия) – 2012/13

"Барселона" (Испания) – 2014/15

Бавария (Германия) – 2019/20

Ранее мы писали, что "Бавария" стала только третьей командой, забившей 500 голов в Лиге чемпионов. Немецкий клуб провел один из самых результативных сезонов в Лиге чемпионов.

Решающий гол Кингсли Комана:

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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