Восемь голов, два удаления за минуту и автогол вратаря: обзор матча "Челси" – "Аякс" в ЛЧ

Лондонский "Челси" и голландский "Аякс" выдали чумовой матч в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Уже на четвертой минуте хозяева поля оказались в роли догоняющих после автогола в исполнении Абрахама. Правда, спустя две минуты счет на табло выровнялся – Жоржиньо реализовал пенальти.

Читайте также: онлайн матча "Динамо" Загреб – "Шахтер" в Лиге чемпионов

Гости еще до перерыва вышли вперед, а затем увеличили отрыв до двух мячей благодаря курьезному автоголу вратаря "синих" Кепы Аррисабалаги. После перерыва полуфиналист прошлой Лиги чемпионов продолжил избивать команду Фрэнка Лэмпарда, отгрузив сопернику четвертый мяч.

Реклама

Однако переломный момент на ступил на 68-й минуте игры: сначала Блинд не по правилам пытался остановить игрока "Челси", арбитр позволил хозяевам поля продолжить игру, после чего в результате удара по воротам мяч угодил в руку Велтману в штрафной площади. Рефери зафиксировал пенальти и показал защитнику красную карточку, а заодно показал и отложенную желтую Блинду, для которого это предупреждение стало вторым в матче.

Жоржиньо реализовал второй пенальти в матче, а спустя три минуты Джеймс сравнял счет. На радостях лондонцы побежали вырывать победу и практически сделали это, но гол Аспиликуэты был отменен из-за игры рукой.

"Челси" – "Аякс"- 4:4

Голы: Жоржиньо (4, пен 71, пен), Аспиликуэта (63), Джеймс (74) – Абрахам (2, аг), Промес (20), Аррисабалага (35, аг), ван де Бек (55)

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс, 46), Ковачич (Батшуайи, 87), Жоржиньо, Маунт (Хадсон-Одои, 60), Виллиан, Абрахам, Пулишич.

"Аякс": Онана, Мазрауи, Велтман, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Мартинес, Нерес (Схюрс, 72), Зиеш (Альварес, 72), Промес, Тадич.

Предупреждения: Велтман (31), Блинд (33), Томори (42), Аспиликуэта (45), Промес (62).

Удаления: Блинд (68), Велтман (69)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама