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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Восемь голов, два удаления за минуту и автогол вратаря: обзор матча "Челси" – "Аякс" в ЛЧ

6 ноября, 09:50

Голы и лучшие моменты сумасшедшего матча на "Стемфорд Бридж"

Лондонский "Челси" и голландский "Аякс" выдали чумовой матч в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Уже на четвертой минуте хозяева поля оказались в роли догоняющих после автогола в исполнении Абрахама. Правда, спустя две минуты счет на табло выровнялся – Жоржиньо реализовал пенальти.

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Гости еще до перерыва вышли вперед, а затем увеличили отрыв до двух мячей благодаря курьезному автоголу вратаря "синих" Кепы Аррисабалаги. После перерыва полуфиналист прошлой Лиги чемпионов продолжил избивать команду Фрэнка Лэмпарда, отгрузив сопернику четвертый мяч.

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Однако переломный момент на ступил на 68-й минуте игры: сначала Блинд не по правилам пытался остановить игрока "Челси", арбитр позволил хозяевам поля продолжить игру, после чего в результате удара по воротам мяч угодил в руку Велтману в штрафной площади. Рефери зафиксировал пенальти и показал защитнику красную карточку, а заодно показал и отложенную желтую Блинду, для которого это предупреждение стало вторым в матче.

Жоржиньо реализовал второй пенальти в матче, а спустя три минуты Джеймс сравнял счет. На радостях лондонцы побежали вырывать победу и практически сделали это, но гол Аспиликуэты был отменен из-за игры рукой.

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЧелсиЧелсиЧел
4
2
1
1
7
6
1
7
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В В П
2
АяксАяксАяк
4
2
1
1
10
5
5
7
Забитые 10
Пропущеные 5
Разница 5
Результаты последних матчей: Н П В В
3
ВаленсияВаленсияВал
4
2
1
1
6
5
1
7
Забитые 6
Пропущеные 5
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П В
4
ЛилльЛилльЛил
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забитые 3
Пропущеные 10
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П П

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"Челси" – "Аякс"- 4:4
Голы: Жоржиньо (4, пен 71, пен), Аспиликуэта (63), Джеймс (74) – Абрахам (2, аг), Промес (20), Аррисабалага (35, аг), ван де Бек (55)

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс, 46), Ковачич (Батшуайи, 87), Жоржиньо, Маунт (Хадсон-Одои, 60), Виллиан, Абрахам, Пулишич.

"Аякс": Онана, Мазрауи, Велтман, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Мартинес, Нерес (Схюрс, 72), Зиеш (Альварес, 72), Промес, Тадич.

Предупреждения: Велтман (31), Блинд (33), Томори (42), Аспиликуэта (45), Промес (62).

Удаления: Блинд (68), Велтман (69)

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Лига чемпионов обзор видео голов Челси Лондон Аякс Амстердам

Источник: Сегодня|Спорт

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