Знаменитый судья признался, что ошибочно засчитал гол в финале Лиги чемпионов

Англичанин Клаттенбург в решающем матче турнира 2016 года не увидел положение "вне игры"

Известный английский рефери Марк Клаттенбург сделал признание в английской прессе о серьезной ошибке, допущенной в финале Лиги чемпионов сезона 2015/16. Тогда на миланском стадионе "Сан-Сиро" играли мадридские "Атлетико" и "Реал". К слову, недавно УЕФА назвал точную дату возобновления Лиги чемпионов.

В том поединке судейская бригада Клаттенбурга ошибочно засчитала гол "Реала". Основное время завершилось ничьей, а в серии пенальти верх взяли "сливочные". Марк вспомнил тот финал в колонке Daily Mail:

"Меня часто спрашивают о финале Лиги чемпионов сезона-2015/2016. Пепе катался по газону, а я подумал: "Как такой крупный парень может быть настолько чувствительным?" Он дважды пытался обмануть меня, чтобы заставить удалить игрока "Атлетико". Другой арбитр мог бы и поверить ему, но я хорошо подготовился к матчу, изучив манеру игры Пепе. Он является игроком, которому нельзя верить. В том матче "Реал" повел в счете, но мяч был забит из небольшого офсайда. Мы поняли это в перерыве, мой помощник пропустил эпизод. Я дал "Атлетико" пенальти в начале второго тайма, когда Пепе сфолил на Фернандо Торресе. Пепе был в ярости и сказал мне на идеальном английском: "Никакой это не пенальти, Марк". Я ответил ему: "Это вашего первого гола не должно было быть". Это заставило его замолчать".

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На заявления английского рефери "Атлетико" задумчиво отреагировал на официальной страничке в соцсетях:

В 2017 году Клаттенбург завершил карьеру и стал главой судей Саудовской Аравии.

Смотрите обзор первого тайма того матча, в котором засчитали гол "Реала" из офсайда

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