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"Он чудом остался жив": дорогой форвард "Реала" получил травму невероятным образом

12 мая, 08:30

Андрей Фоменко

Серб Лука Йович обманул мадридский клуб, нечестно сообщив причину травмы

Молодой сербский форвард "Реала" Лука Йович продолжает оставаться в центре внимания. На днях мы сообщали, что нападающий "Реала" ухитрился сломать ногу во время самоизоляции. Повреждение правой стопы зафиксировали во время медосмотра в мадридском клубе.

Позже стало известно, что Йович выбыл на три месяца из-за перелома на карантине. То есть, в сезоне 2019/2020 футболист сборной Сербии "Реала" не поможет в борьбе за чемпионство. Сам он объяснил свою травму неудачным движением на тренировке.

Однако сербское издание Kurir пишет, что Лука обманул "королевский" клуб. По информации источника, близкого к семье спортсмена, Йович сломал ногу, упав со стены дома. Причем еще в Белграде! "Он еле выжил! Я не знаю, как это объяснить, все произошло случайно. И удивительно, как легко Лука это падение перенес", – сказал знакомый семейства.

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Ранее Йович заработал штраф, пренебрегая правилами самоизоляции в Сербии. Узнайте, кто очаровательная девушка, ради которой игрок "Реала" нарушил карантин и разгневал президента Сербии.

Смотрите, как Лука Йович забивал за сборную Сербии в отборе на чемпионат Европы:

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футбол травма обман Реал Мадрид Лука Йович

Источник: isport.ua

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