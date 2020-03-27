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"А если у Хабиба коронавирус?": комментатор UFC боится работать на поединке россиянина – он проклят

27 марта, 21:13

Елена Павлова

Джо Роган не понимает, как собираются проверять всех участников вечера

Комментатор боев самого престижного промоушена в смешанных единоборствах, UFC, Джо Роган признался, что не намерен работать на поединке россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном. Он считает этот бой проклятым и сомневается, что его возможно организовать на качественном уровне. Ранее мы писали, что Хабиб готовится к самому загадочному бою в своей карьере.

"В UFC все еще обсуждают этот бой на 18 апреля. Не знаю, как они собираются его организовать. Не знаю, получится ли у них провести его в США. Они говорят о том, чтобы устроить все при менее чем десяти зрителях и на открытой арене. Полагаю, кто-то будет комментировать такой бой, но это буду не я. Не понимаю, как в UFC собираются проверять всех на коронавирус. А что, если у кого-то есть болезнь? Им позволят драться? А если у кого-то болезнь проходит бессимптомно, как у Идриса Эльбы? А если у Хабиба коронавирус? Или вдруг болеет Фергюсон? Неужели тогда они подерутся? Этот поединок проклят. Но именно поэтому Уайт пытается его спасти и согласен даже провести его в присутствии десяти зрителей", — приводит слова Рогана Daily Express.

Также боец UFC рассказал, как коронавирус поможет Фергюсону победить Хабиба.

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комментатор UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

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