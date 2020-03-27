"А если у Хабиба коронавирус?": комментатор UFC боится работать на поединке россиянина – он проклят

Комментатор боев самого престижного промоушена в смешанных единоборствах, UFC, Джо Роган признался, что не намерен работать на поединке россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном. Он считает этот бой проклятым и сомневается, что его возможно организовать на качественном уровне. Ранее мы писали, что Хабиб готовится к самому загадочному бою в своей карьере.

"В UFC все еще обсуждают этот бой на 18 апреля. Не знаю, как они собираются его организовать. Не знаю, получится ли у них провести его в США. Они говорят о том, чтобы устроить все при менее чем десяти зрителях и на открытой арене. Полагаю, кто-то будет комментировать такой бой, но это буду не я. Не понимаю, как в UFC собираются проверять всех на коронавирус. А что, если у кого-то есть болезнь? Им позволят драться? А если у кого-то болезнь проходит бессимптомно, как у Идриса Эльбы? А если у Хабиба коронавирус? Или вдруг болеет Фергюсон? Неужели тогда они подерутся? Этот поединок проклят. Но именно поэтому Уайт пытается его спасти и согласен даже провести его в присутствии десяти зрителей", — приводит слова Рогана Daily Express.

Также боец UFC рассказал, как коронавирус поможет Фергюсону победить Хабиба.

Смотрите также, как боец MMA Алехандра Лара танцует на шесте

Реклама

Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама