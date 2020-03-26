Боец UFC рассказал, как коронавирус поможет Фергюсону победить Хабиба

Американский боец UFC Кевин Ли высказал мнение, что пандемия коронавируса поможет Тони Фергюсону лучше подготовиться к бою против Хабиба Нурмагомедова. Кстати, президент UFC "состарил" Нурмагомедова и Фергюсона.

"Сначала я склонялся к тому, что победит Хабиб, особенно после боя с Порье. Но после всей этой истории с карантином я все больше думаю о победе Тони. Он же привык тренироваться в таких условиях, вокруг него всего только небольшая группа доверенных лиц. А вот рядом с Хабибом всего человек 20, и это выше лимита. На него сложившиеся обстоятельства повлияют гораздо больше. Не всегда побеждает лучший боец, иногда верх берет тот, кто лучше дерется в конкретном поединке. Из-за ситуации с тренировками я ставлю на победу Тони", — заявил Ли в интервью ESPN.

Поединок должен пройти 18 апреля, место проведения пока неизвестно.

Ранее мы писали, что президент UFC готов провести бой Хабиба и Фергюсона на Луне. Глава промоушена Дэйна Уайт опубликовал в соцсетях картинку, на которой Хабиб и Фергюсон выходят в октагон на Луне благодаря сотрудничеству с компанией SpaceX Илона Маска. При этом сам Маск и комментатор боев UFC Джо Роган наблюдают за поединком в скафандрах.

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