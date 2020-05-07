"Арум – придурок": президент UFC грубо отозвался о знаменитом промоутере украинца Ломаченко

Президент организации смешанных единоборств (UFC) Дэна Уайт довольно резко отозвался о знаменитом промоутере, главе компании Top Rank Бобе Аруме. 88-летний специалист бокса осудил желание Уайта проводить вечера смешанных единоборств во время пандемии коронавируса. Дэна за словом в карман не полез и довольно грубо высказался о 88-летнем промоутере. Вчера мы писали, что Арум считает, что бои Фьюри, Уайлдера и Джошуа без зрителей проводить нельзя.

Слова Уайта приводит издание USA Today в разделе MMAJunkie:

"Думаю, теперь уже все понимают, что Боб Арум — придурок. Он говорит о UFC и обо мне в течение 20 лет. Этот парень — банкрот. Конечно, ты не хочешь устраивать бои. Ты не можешь себе этого позволить, засранец. Ты был в этом деле всю свою жизнь и полностью разрушил этот бизнес и этот спорт. Поздравляю, Боб Арум. Ты просто великолепен".

Напомним, UFC проведет в мае несколько турниров в американском штате Флорида, в том числе вечер UFC249, который несколько раз переносили.

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