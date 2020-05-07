Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

"Арум – придурок": президент UFC грубо отозвался о знаменитом промоутере украинца Ломаченко

7 мая, 12:14

Андрей Фоменко

Дэна Уайт активно ратует за соревнования во время пандемии коронавируса

Президент организации смешанных единоборств (UFC) Дэна Уайт довольно резко отозвался о знаменитом промоутере, главе компании Top Rank Бобе Аруме. 88-летний специалист бокса осудил желание Уайта проводить вечера смешанных единоборств во время пандемии коронавируса. Дэна за словом в карман не полез и довольно грубо высказался о 88-летнем промоутере. Вчера мы писали, что Арум считает, что бои Фьюри, Уайлдера и Джошуа без зрителей проводить нельзя.

Слова Уайта приводит издание USA Today в разделе MMAJunkie:

"Думаю, теперь уже все понимают, что Боб Арум — придурок. Он говорит о UFC и обо мне в течение 20 лет. Этот парень — банкрот. Конечно, ты не хочешь устраивать бои. Ты не можешь себе этого позволить, засранец. Ты был в этом деле всю свою жизнь и полностью разрушил этот бизнес и этот спорт. Поздравляю, Боб Арум. Ты просто великолепен".

Напомним, UFC проведет в мае несколько турниров в американском штате Флорида, в том числе вечер UFC249, который несколько раз переносили.

Реклама

Читайте о том, что президент UFC хочет организовать реванш Конора и Хабиба.

Смотрите, как подопечный Арум, боксер Ломаченко, получил награду лучшего боксера 2019 года:

Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс MMA UFC смешанные единоборства Боб Арум Дана Уайт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА "приручила" экскаватор: сюрпризы звезд спорта на карантинеФутбол
Российского бойца избили после оскорбительной песни о Нурмагомедове. И теперь грозят изнасилованием
Российского бойца избили после оскорбительной песни о Нурмагомедове. И теперь грозят изнасилованиемMMA
"Люди встают и начинают бросать бутылки в клетку": украинка боялась не вернуться в ММА после травмы головыMMA
"От машины отказались. Протянем до осени": жертва насильника Емельяненко – о российском карантинеMMA
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляция
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляцияДругие
Муж сексуальной звезды ММА рассказал, как проходили съемки серии голых фото
Муж сексуальной звезды ММА рассказал, как проходили съемки серии голых фотоMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...