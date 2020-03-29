Боец UFC, который поддерживает "ЛНР" и "ДНР", засобирался в Киев: "У меня загранпаспорт закончился"

Крылов пожаловался, что его затея с получением паспорта РФ слетела: "Сейчас я не из Украины и не из России"

Представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов, который является уроженцем Луганской области, но последние годы проживает в Москве, приостановил процедуру получения российского гражданства.

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"Затея с российским паспортом? Она слетела пока, – заявил боец смешанных единоборств Никита Крылов. – В прошлом году мне выделили квоту на получение разрешения на временное проживание. Но из-за моих постоянных перемещений она обнулилась. И с тех пор я не сделал ничего в этом направлении. Мне нужно попасть в Украину. У меня загранпаспорт закончился. Но и в целом я давно не был в Киеве. Где-то с 2016 года. Мне бы хотелось повидаться со старыми товарищами, зайти в зал, где я тренировался, пообщаться с тренерами. Меня ж все равно связывают теплые чувства со многими людьми"

Никита Крылов

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Напомним, что, после вторжения России в Украину, Никита Крылов переехал из Красного Луча Луганской области в Москву и не раз заявлял, что готов воевать за автономию, так называемых, "ЛНР" и "ДНР" и получить их паспорт. При этом Крылов продолжал выступать под флагом Украины. А в 2015 году на официальное взвешивание накануне вечера UFC в Стокгольме Крылов вышел в майке с надписью "Х#й войне"

В своем последнем поединке, 14 марта 2020 года, Никита Крылов добыл победу над Джонни Уокером в Бразилии, после чего поднял украинский и российский флаги. И вместе с тем Крылов заявляет: "Я по факту не из Украины сейчас и не из России".

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