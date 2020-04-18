Боец UFC поднял на руки "Большого папочку", который весит почти 150 килограммов

Франсис Нганну считает, что Шакил не такой уж тяжелый

Боец UFC Франсис Нганну опубликовал в Twitter видео с легендарным баскетболистом Шакилом О'Нилом по прозвищу "Большой папочка". Он показал, как поднял на руки бывшего центрового "Лос-Анджелес Лейкерс" на руки.

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"Шак, ты не настолько тяжел, как я думал. Вероятно, именно потому ты мог летать по площадке", – написал Нганну.

Отметим, что 33-летний Нганну считается одним из крупнейших бойцов UFC. Согласно официальным данным, его вес составляет 115 кг, вес 48-летнего Шакила – почти 150 кг.

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Ранее мы сообщали, что Макгрегор активно борется с коронавирусом в Ирландии. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях объявил, что выделит один миллион евро на помощь больницам, выложив скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

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