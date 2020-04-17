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Смотрите самый молниеносный нокаут в карьере Магрегора: "Шаг назад, удар, левый хук – 3,5 секунды"

17 апреля, 10:44

Елена Павлова

На турнире Immortal Fighting Championship 4 в апреле 2011 года Макгрегор нокаутировал Падди Доэрти

Появилось видео самого быстрого нокаута в карьере знаменитого бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. На турнире Immortal Fighting Championship 4 в апреле 2011 года Макгрегор нокаутировал Падди Доэрти за 4 секунды. Сам ирландец утверждает, что расправился с соперником за 3,5 секунды. Видео распространил в своем Twitter MMA History Today. Ранее мы писали, что Макгрегор предвещает революцию в Ирландии из-за пандемии коронавируса.

"Автор второго самого быстрого нокаута в истории смешанных единоборств. 3,5 секунды. Шаг назад, удар, левый хук", — написал Макгрегор в своем Twitter.

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Напомним, что 31-летний Макгрегор начал карьеру бойца смешанных единоборств в 2008 году и был чемпионом UFC в двух весовых категориях. Последний поединок он провел в январе 2020 года, нокаутировав американца Дональда Серроне всего за 40 секунд. В рекорде Конора на данный момент 22 победы и 4 поражения.

Ранее мы сообщали, что Макгрегор активно борется с коронавирусом в Ирландии. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях объявил, что выделит один миллион евро на помощь больницам, выложив скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

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