Бой Макгрегор – Серроне: прогноз на исход и продолжительность

Шансы на победу легенды MMA равны 77 процентам, и эксперты не верят в то, что дойдет до вердикта судей

Конор Макгрегор - фаворит боя / Фото: Reuters

В главном бою шоу UFC 246 сойдутся легенда MMA Конор Макгрегор, который не выходил в октагон уже 15 месяцев, и американский боец Дональд Серроне. Большинство аналитиков ставят на Конора, но считают, что и "Ковбоя" нельзя списывать со счетов – он более опытный, у него преимущество в партере и сильный удар правой ногой.

Конор Макгрегор – Ковбой Дональд Серроне смотреть онлайн трансляцию боя

Посмотрим, какой прогноз на бой Макгрегор – Серроне делают эксперты букмекерских контор. Коэффициент на успех ирландского бойца составляет 1.30, а ставку на победу Серроне можно сделать с котировкой 4.25. Это значит, что аналитики контор прогнозируют победу Конора Макгрегора с вероятностью в 77 процентов.

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Также букмекеры считают, что бой, запланированный из пяти раундов по пять минут, не будет продолжительным. С вероятностью в 63 процента все завершится в 1-2 раунде. А вероятность того, что бой продлится все отведенное для него время, составляет всего 17 процентов.

Аналитики подсчитали даже вероятность того, куда придется первый удар в поединке. Шансы того, что целью станет голова одного из бойцов – 53 процента, шанс, что первый удар придется по ноге – 33 процента, дебют с удара по корпусу маловероятен – всего 14 процентов.

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Есть прогноз и на количество нанесенных значимых ударов в исполнении двух бойцов. Так, эксперты считают, что Конор Макгрегор нанесен более 65 чувствительных ударов по своему оппоненту, а Дональд Серроне нанесет не более 55-ти ударов.

Напомним, что бой Конор Макгрегор – Дональд Серроне пройдет в полусредней весовой категории – до 77 кг. На взвешивании бойцы показали абсолютно равный вес и впритирку вложились в рамки дивизиона:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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