ТОП-5 фактов о Коноре Макгрегоре: богач с уникальной походкой, который любит котлету по-киевски

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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На выходных состоится грандиозное событие в мире смешанных единоборств – возвращение легенды MMA Конора Макгрегора. В рамках шоу UFC 246 в Лас-Вегасе ирландский боец сразится с американцем Дональдом Серроне по прозвищу "Ковбой". Поединок пройдет рано утром в воскресенье по киевскому времени, а в ожидании мегафайта предлагаем вспомнить ТОП-5 фактов о Коноре Макгрегоре.

Конор Макгрегор богаче всех в MMA

Считается, что именно благодаря харизматичному экстравагантному Конору Макгрегору смешанные единоборства получили такую сумасшедшую популярность, а бойцы начали получать за выход в клетку чеки с шестью нулями. Интересно, что за свой первый бой в UFC Конор получил 8 тысяч долларов. Далее его гонорары росли в геометрической прогрессии, и за восьмой поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате Макгрегор, первым в истории этого промоушена, получил миллион!

Только за выход в октагон на бой против Серроне Конор Макгрегор получит 5 миллионов долларов. Но еще большую сумму ему должны принести спонсорские отчисления, бонусы и процент от продаж платных трансляций. Ирландец заявил, что заработает за свое возвращение 80 миллионов долларов, а прошлый бой (против Хабиба Нурмагомедова) принес ему 50 миллионов.

"Когда мне исполнится 35 лет, я стану миллиардером", – заявил на днях 31-летний боец.

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Конор Макгрегор любит котлету по-киевски

Есть у ирландской легенды и связь с Украиной, пусть и весьма необычная. "Люблю котлету по-киевски. Моя девушка готовит их для меня. Не знаю, если ли тут связь с Киевом, это украинское блюдо?", – удивил Конор Макгрегор во время своего первого визита в Украину в конце 2019 года.

Тогда на встрече с журналистами, где побывали и корреспонденты segodnya.ua, Макгрегор нахваливал украинских боксеров ("Вы – вторая страна по боксу в мире. Очень хорошо знаю Василия Ломаченко. Я смотрю его бои уже много лет, он феноменален. Знаю Усика") и высказался о президенте Зеленском ("Позвольте уточнить, президент Украины был ранее комиком? Это круто. Как говорят, "Слушайте политиков и смейтесь с комиков". А теперь мы смеемся с политиков и слушаем комиков").

Также Конор снялся в ролике в футболке футбольного клуба "Шахтер" – действующего чемпиона Украины. "Я знаю о "Шахтере" по их играм в еврокубках, когда они встречаются с английскими командами. Никогда не был на поединках этого клуба, но думаю, что это можно спланировать. Футболка была отличная, на спине написано "Макгрегор 12", это великолепно".

Конор Макгрегор в форме "Шахтера" / Фото: Instagram

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Конор Макгрегор производит виски

Чем ирландец будет заниматься после спорта – уже известно. Конор Макгрегор производит виски под брендом Proper12. Интересно, что завод производит только один сорт, который проходит тройную дистилляцию и выдержку в бочках на протяжении четырех лет.

"Мой дед был специалистом по дегустации виски. А Ирландия – чемпион по изготовлению виски. Мой бренд виски называется Proper 12. "Пропер" – это настоящий, а 12 – район Дублина, в котором я вырос", – говорит Конор. Он не стал называть виски своим именем.

Макгрегор лично выбирал купаж виски из более чем 100 предложенных, напиток производится на старейшей вискокурне Ирландии. Пока Конор на пике популярности, он при любом удобном случае "пиарит" свой бренд. На встречи со СМИ он традиционно берет пару бутылок виски, он пьет его на пресс-конференциях, угощает незнакомцев в барах.

Благодаря деятельности Конора по продвижению своего виски, напиток стал настолько популярен, что ряд магазинов в США ограничил продажу напитка двумя бутылками в одни руки при стоимости в районе 30 долларов за бутылку.

Конор Макгрегор с бутылкой виски / Фото: Instagram

Конор Макгрегор хулиганит

Конор – хулиган. Наиболее известная его выходка – нападение на автобус в 2018 году. Тогда на парковке Макгрегор схватил элемент ограждения и разбил им стекло транспортного средства, в котором находились бойцы UFC, в том числе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Несколько бойцов получили повреждения. Ирландскому спортсмену грозил реальный тюремный срок, но адвокатам удалось переквалифицировать дело на "мелкое правонарушение".

А в прошлом году в одном из баров Макгрегор ударил мужчину, который отказался пить виски Конора. Боец решил угостить всех посетителей. Один из мужчин отказался, тогда Макгрегор настоятельно предложил ему выпить, поставив перед ним рюмку. Когда пожилой мужчина не захотел пить, Конор ударил его по лицу. Другие посетители бара сумели оттащить спортсмена в сторону.

Перед поединками Макгрегор любит поливать своих соперников "грязью", таким образом поддерживая свой имидж и способствуя максимальному интересу к поединкам со своим участием.

Конор Макгрегор ходит не как все

"Фишка" и визитная карточка бойца – походка, когда Конор немного откидывается назад и активно машет руками. Такая походка сейчас считается его фирменной, хотя ранее такую же использовал реслер Винс Макмэн. Сейчас он – генеральный директор главного рестлинг-промоушена WWE.

"Я не парюсь по поводу Винса. Я украл эту походку, теперь она моя. Ни Винс, ни кто-то из гребаного рестлинга ничего с этим не сделают. Это моя прогулка. Я ее создал и сделал", – говорит Макгрегор. Сегодня "походку Конора" часто копируют мировые звезды, такие как Поль Погба, Серхио Рамос, Марк Газоль...

Смотрите видео, на котором одна из самых популярных девушек-бойцов MMA Пейдж Ванзант тренируется прямо на балконе:

Пейдж Ванзант – тренировка звезды UFC Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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