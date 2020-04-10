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"Бойтесь Аллаха": Нурмагомедов отреагировал на отмену турнира UFC 249

10 апреля, 19:16

Максим Перепелица

Российский боец должен был драться в главном поединке вечера

Российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отмену турнира UFC 249. Ранее мы писали, что многострадальный турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса.

"Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха", – написал Нурмагомедов.

Напомним, что изначально российский чемпион должен был биться с Тони Фергюсоном в главном бою намечавшегося на 18 апреля UFC 249. В итоге он отказался от участия из-за невозможности покинуть Россию во время карантина. Хабиба заменили на Джастина Гэтжи. Однако и бой Фергюсон – Гэтжи также не состоится.

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Кстати, Фергюсон назвал Конора и Хабиба ссыкунами и хочет, чтобы они ушли навсегда. Американский боец готовился к поединку против Джастина Гэтжи, который так и не состоится.

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MMA UFC Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

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