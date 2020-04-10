"Бойтесь Аллаха": Нурмагомедов отреагировал на отмену турнира UFC 249

Российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отмену турнира UFC 249. Ранее мы писали, что многострадальный турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса.

"Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха", – написал Нурмагомедов.

Напомним, что изначально российский чемпион должен был биться с Тони Фергюсоном в главном бою намечавшегося на 18 апреля UFC 249. В итоге он отказался от участия из-за невозможности покинуть Россию во время карантина. Хабиба заменили на Джастина Гэтжи. Однако и бой Фергюсон – Гэтжи также не состоится.

В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Кстати, Фергюсон назвал Конора и Хабиба ссыкунами и хочет, чтобы они ушли навсегда. Американский боец готовился к поединку против Джастина Гэтжи, который так и не состоится.

Скучаете по ММА? Смотрите, как в смешанных единоборствах нокаутируют соперников

Реклама

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама