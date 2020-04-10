По звонку сверху: многострадальный турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Фергюсон остался не только без боя с Хабибом, но не сможет подраться даже с Гэтжи

Многострадальный турнир по смешанным единоборствам UFC 249 отменен из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на то, что организаторы приложили немалой усилий, чтобы найти для него место проведения, турнир, который должен был пройти 18 апреля, был отменен после звонка сверху. Хотя ранее Дана Уайт был готов арендовать целый остров для проведения турнира.

"Мы были готовы продвигать этот турнир, но получили звонок от самого высокого уровня. Нам сказали остановиться", – сказал глава UFC Дана Уайт.

Напомним, что главным поединком турнира должен был стать бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Но из-за пандемии коронавируса Нурмагомедов не смог покинуть Россию и Фергюсон остался без соперника.

В срочном порядке ему была найдена замена в лице Джастина Гэтжи. Глава UFC Дана Уайт заявил, что победитель Фергюсон – Гэтжи станет следующим соперником Хабиба.

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Изначально UFC 249 должен был пройти в Нью-Йорке, но из-за карантина его запретили там проводить. Затем принять турнир отказался Лас-Вегас. Организаторам удалось найти место для его проведения – казино в индейской резервации, где не действуют ограничения штата.

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