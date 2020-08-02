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Брансон нокаутировал Шахбазяна на вечере смешанных единоборств: все результаты и нокауты UFC Vegas 5

2 августа, 09:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В американской столице развлечений прошло очередное шоу во время пандемии коронавируса

Минувшей ночью за океаном состоялся еще один турнир по смешанным единоборствам под названием UFC Vegas 5. Наш сайт делал анонс UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе (другое название шоу).

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В главном бою встретились американские представители среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян. 22-летний боец армянского происхождения лидировал в первом раунде, но затем картина кардинально изменилась. Уже во втором раунде 36-летний Брансон начал избивать соперника, находясь в "гранд-энд-паунде", нанося в том числе тяжелые удары локтями. А в третьей пятиминутке Дерек довел дело до логичного завершения: перевел соперника на канвас и начал добивать, так что судья вынужден был остановить бой. Это первая неудача Шахбазяна в 12 боях в UFC.

Во втором по рангу бою бразильянка Дженнифер Майя (18-6-1) на пятой минуте первого раунда удушающим приемом победила шотландку Джоанн Кальдервуд (14-5) в наилегчайшем дивизионе. А вот встреча средневесов Кевина Холлэнда и Тревина Джайлса не состоялась, поскольку Джайлс... потерял сознание в коридоре перед выходом в октагон.

Результаты других боев вечера:

Крис Гутьеррес – Коди Дарден. Ничья единогласным решением судей (28-28, 28-28, 28-28).

Джамалл Эммерс – Винсент Качеро. Эммерс победил единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

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Джонни Муньос – Нэйтан Манесс. Победил Манесс – единогласное решением (29-27, 29-27, 29-27).

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Фрэнки Санз – Джонатан Мартинес. Мартинес победил досрочно – ТКО в третьем раунде.

Лэндо Ванната – Бобби Грин. 30-26, 30-27, 30-27 – единогласное решение судей в пользу Грина.

Висенте Люке – Рэнди Браун. Люке нокаутировал соперника во втором раунде.

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Смотрите, как боец UFC Стивен Томпсон занимался аэробикой:

Аэробика от бойца UFC Стивена Томпсона Видео: Instagram

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