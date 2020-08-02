Брансон нокаутировал Шахбазяна на вечере смешанных единоборств: все результаты и нокауты UFC Vegas 5

Минувшей ночью за океаном состоялся еще один турнир по смешанным единоборствам под названием UFC Vegas 5. Наш сайт делал анонс UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе (другое название шоу).
В главном бою встретились американские представители среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян. 22-летний боец армянского происхождения лидировал в первом раунде, но затем картина кардинально изменилась. Уже во втором раунде 36-летний Брансон начал избивать соперника, находясь в "гранд-энд-паунде", нанося в том числе тяжелые удары локтями. А в третьей пятиминутке Дерек довел дело до логичного завершения: перевел соперника на канвас и начал добивать, так что судья вынужден был остановить бой. Это первая неудача Шахбазяна в 12 боях в UFC.
Во втором по рангу бою бразильянка Дженнифер Майя (18-6-1) на пятой минуте первого раунда удушающим приемом победила шотландку Джоанн Кальдервуд (14-5) в наилегчайшем дивизионе. А вот встреча средневесов Кевина Холлэнда и Тревина Джайлса не состоялась, поскольку Джайлс... потерял сознание в коридоре перед выходом в октагон.
Результаты других боев вечера:
Крис Гутьеррес – Коди Дарден. Ничья единогласным решением судей (28-28, 28-28, 28-28).
Джамалл Эммерс – Винсент Качеро. Эммерс победил единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Джонни Муньос – Нэйтан Манесс. Победил Манесс – единогласное решением (29-27, 29-27, 29-27).
Фрэнки Санз – Джонатан Мартинес. Мартинес победил досрочно – ТКО в третьем раунде.
Лэндо Ванната – Бобби Грин. 30-26, 30-27, 30-27 – единогласное решение судей в пользу Грина.
Висенте Люке – Рэнди Браун. Люке нокаутировал соперника во втором раунде.
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