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Чемпион UFC назвал неожиданную причину возникновения коронавируса

1 апреля, 21:44

Алексей Андрейцев

Алекс Волкановски считает, что коронавирус появился, чтобы сорвать бой Нурмагомедова и Фергюсона

Как известно, новый коронавирус появился в провинции Хубэй в Китае, предположительно, после контакта человека и животного. Но известный спортсмен, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой весовой категории австралиец Алекс Волкановски имеет свое "мнение" по этому вопросу. Он прокомментировал ситуацию вокруг боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Напомним, из-за пандемии коронавируса российский боец не может улететь на поединок в США.

"Я думаю, что коронавирус появился, чтобы сорвать бой Хабиба и Фергюсона. Нужно сделать все, чтобы бой состоялся. Я очень хочу увидеть этот поединок", – сказал Алекс Волкановски.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 46 тысяч человек, 193 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 918 тыс. В Украине зафиксировано 669 случаев заражения и 17 смертей от коронавируса.

Ранее мы писали, что главная красотка MMA на карантине тренируется обнаженной: появилось фото Пейдж Ванзант без одежды. На размещенном кадре спортсменка проводит занятие вместе с мужем Остином Вандерфордом. Оба супруга полностью обнажены, а их интимные места прикрыты спортивными снарядами.

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MMA UFC коронавирус Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: Сегодня|Спорт

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