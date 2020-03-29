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Супербой UFC будет сорван, если сегодня Нурмагомедов не покинет Россию

29 марта, 14:20

Александр Трикиша

С завтрашнего дня покинуть Россию будет невозможно из-за карантина

Долгожданный поединок UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном снова оказался на грани срыва. Поединок будет невозможно провести, если Хабиб в течение сегодняшнего дня не покинет территорию России. Ранее мы писали, что комментатор UFC боится работать на поединке россиянина – он проклят.

Дело в том, что с 30 марта в России будет временно закрыто движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска из-за пандемии коронавируса. Добавим, что авиасообщение в стране полностью прекращено еще 27 марта.

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Бой Нурмагомедов – Фергюсон должен состояться 18 апреля. Место проведения до сих пор неизвестно. Изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Позже его планировали провести в Лас-Вегасе, но и там власти штата Невада запретили организацию турнира. Это пятая попытка UFC организовать данный бой.

Ранее мы писали, что президент UFC готов провести бой Хабиба и Фергюсона на Луне. Глава промоушена Дэйна Уайт опубликовал в соцсетях картинку, на которой Хабиб и Фергюсон выходят в октагон на Луне благодаря сотрудничеству с компанией SpaceX Илона Маска. При этом сам Маск и комментатор боев UFC Джо Роган наблюдают за поединком в скафандрах.

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UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: Сегодня|Спорт

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