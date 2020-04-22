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Чемпионка UFC сломала кости голливудской звезде, которая назвала Шевченко чудовищем

22 апреля, 20:03

Елена Павлова

Холли Берри решила попробовать себя в роли бойца смешанных единоборств

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко во время съемок фильма "Оскорбленная" сломала кости голливудской звезде Холли Берри, которая играла бойца ММА. Отметим, что эта спортивная драма стала еще и режиссерским дебютом Берри. По словам актрисы, она очень довольна работой с Шевченко, несмотря на сломанные ноги. Ранее мы писали, что экс-боец UFC назвал Валентину Шевченко российской шпионкой.

"Я сломала кое-что на съемках. Все нормально, мне всегда бывает больно, но я поняла, что когда вы делаете тяжелую работу, то вам обязательно будет больно. Когда вы делаете сами трюки, то обязательно получите травму.

В этом фильме я сражалась с настоящей чемпионкой UFC Валентиной Шевченко. Она должна была нанести несколько настоящих ударов, и я должна была их действительно принять, и это действительно сломало несколько костей. Она – чудовище, но я не могла попросить лучшего учителя, лучшего сценического товарища, лучшего боевого партнера", – цитирует Берри MMAFighting.com.

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Напомним, что в феврале Валентина Шевченко уничтожила очередную жертву – девушки устроили в октагоне настоящую кровавую разборку.

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