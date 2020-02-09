Валентина Шевченко уничтожила очередную жертву: запись боя чемпионки UFC

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Кыргызстана Валентина Шевченко защитила титул в поединке против американки Кэтлин Чукагян в поединке на турнире UFC 247 в Хьюстоне. Уже в первом раунде Шевченко нанесла сопернице рассечение над левым глазом, во втором раунде она продолжила доминировать, а в третьем Валентина зажала свою соперницу в партере, после чего рефери остановил поединок.

Это была третья защита титула Валентиной. Всего на ее счету рекордные 19 побед и три поражения в смешанных единоборствах. Чухагян потерпела третье поражение при 13 победах.

Кстати, ранее мы писали, что Шевченко обставила Макгрегора: обнародован новый рейтинг лучших бойцов мира. С одиннадцатого места скандального ирландца потеснила Валентина по прозвищу "Пуля". Королем рейтинга остается Джон Джонс.

Также мы писали, что звезда украинского бокса учится бить ногами у чемпионки UFC по прозвищу "Пуля". Иванна Крупеня провела совместную тренировку с Шевченко в лагере MMA. Вместе с девушками в лагере ММА в Таиланде Иванна оттачивала навыки муай-тай или, как часто говорят, тайского бокса.

Смотрите эффектный нокаут в ММА:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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