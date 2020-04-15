Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

"Ее отправили на более важную миссию": экс-боец UFC назвал Валентину Шевченко российской шпионкой

15 апреля, 16:00

Максим Перепелица

Валентина должна была выступить на турнире UFC 251

Бывший боец UFC Бен Аскрен поделился мнением о чемпионке организации в наилегчайшем весе Валентине Шевченко. Ранее стало известно, что представительница Киргизии перенесла операцию на ноге и выбыла до конца лета. Таким образом, она не выступит на турнире UFC 251, который намечен на 6 июня. Ранее мы писали, что многострадальный турнир UFC 249 все-таки состоится: названа дата и сумасшедший кард.

"Ее отправили на более важную миссию, вот она и снялась. Призвали к более важному заданию, на кого бы она там ни работала. Сказали: "Слушай, твое главное задание – не защита титула UFC, а мы. Ты снимешься с боя, имитируешь травму и пойдешь выполнять шпионскую работу". Она говорит на нескольких языках, водит самолеты, эксперт по оружию. Она ведь российская шпионка, не так ли?" – цитирует 35-летнего Аскрена Essentially Sports.

Смотрите, как Валентина Шевченко управляется с оружием:

INSTAGRAM

Кстати, несмотря на массовые смерти от коронавируса, в США разрешили реслинг, UFC на очереди. Турниры WWE признали "важным бизнесом" в штате Флорида.

Реклама

Смотрите также аэробику от бойца UFC Стивена Томпсона

Аэробика от бойца UFC Стивена Томпсона Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA UFC Валентина Шевченко

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Они вообще не одеваются? сексапильная спортсменка снова сфотографировалась обнаженной
Они вообще не одеваются? сексапильная спортсменка снова сфотографировалась обнаженнойMMA
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом Вселенной
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом ВселеннойБокс
Сексуальная звезда ММА порадовала поклонников новым откровенным фото
Сексуальная звезда ММА порадовала поклонников новым откровенным фотоMMA
По звонку сверху: многострадальный турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
По звонку сверху: многострадальный турнир UFC 249 отменен из-за коронавирусаMMA
"К подобному никто не мог подготовиться": президент UFC вступился за НурмагомедоваMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...