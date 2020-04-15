"Ее отправили на более важную миссию": экс-боец UFC назвал Валентину Шевченко российской шпионкой

Бывший боец UFC Бен Аскрен поделился мнением о чемпионке организации в наилегчайшем весе Валентине Шевченко. Ранее стало известно, что представительница Киргизии перенесла операцию на ноге и выбыла до конца лета. Таким образом, она не выступит на турнире UFC 251, который намечен на 6 июня. Ранее мы писали, что многострадальный турнир UFC 249 все-таки состоится: названа дата и сумасшедший кард.

"Ее отправили на более важную миссию, вот она и снялась. Призвали к более важному заданию, на кого бы она там ни работала. Сказали: "Слушай, твое главное задание – не защита титула UFC, а мы. Ты снимешься с боя, имитируешь травму и пойдешь выполнять шпионскую работу". Она говорит на нескольких языках, водит самолеты, эксперт по оружию. Она ведь российская шпионка, не так ли?" – цитирует 35-летнего Аскрена Essentially Sports.

Смотрите, как Валентина Шевченко управляется с оружием:

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Кстати, несмотря на массовые смерти от коронавируса, в США разрешили реслинг, UFC на очереди. Турниры WWE признали "важным бизнесом" в штате Флорида.

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