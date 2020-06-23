"Дикая и самая горячая": восходящая звезда ММА сражает наповал своим хищным образом и глазом тигра

21-летняя американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, которая стремится стать звездой смешанных единоборствах, не дает забыть о себе и вне октагона. Новые фотографии в Instagram в откровенном купальнике с хищным принтом, который девушка назвала "глаз тигра", восхитили поклонников Валери. Они назвали ее "дикой", "шикарной", и "самой горячей чемпионкой всех времен в будущем".

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Отметим, что осенью 2018 года Лореда подписала контракт с Bellator MMA, а дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019-го, победив Колби Флетчер техническим нокаутом. А в июне того же года она выиграла у Ларкин Дэш решением судей. Теперь она пообещала провести два боя до 2021 года.

Отметим, что раньше Лореда успешно занималась тхэквондо. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в категории до 68 кг. В 2014 году завоевала "серебро" первенства Германии, а в 2017 году — серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в весе до 67 кг. В том же году в составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.

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Ранее мы также сообщали, что наказанная за допинг звезда UFC надела купальник не по размеру.

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