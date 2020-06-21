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Самая безумная схватка в Лас-Вегасе: чемпионы в восторге – они увидели "бой года"

21 июня, 10:01

Елена Павлова Елена Павлова

Смотрите лучший поединок UFC Fight Night и все результаты вечера в США

В ночь с 20 на 21 июня в игорной столице Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам – UFC Fight Night Vegas 3. В главном поединке американец Кертис Блейдс с рекордом выиграл у россиянина Александра Волкова. Однако лучшей в этот вечер была названа другая схватка.

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Боем №1 в Лас-Вегасе был назван поединок между 35-летним американцем Джошем Эмметом и его 29-летним соотечественником Шейном Бургосом. Бургос на протяжении двух раундов разрушал лоукиками ногу Джоша, но в третьем раунде Эммет начал четко попадать по сопернику, дважды свалив его в нокдаун. Единогласным решением судей победу в бою одержал Эммет – 29:27, 29:28, 29:28.

Известные бойцы назвали этот бой безумным и потрясающим, а бывший чемпион двух дивизионов Генри Сехудо написал: "Кандидат на бой года. Приятно смотреть на красивое выступление двух мастеров". Для Эммета эта победа в октагоне стала третьей кряду, а его оппонент Бургос прервал свою серию из трех выигрышей. Всего за карьеру в MMA на счету Джоша уже 16 побед и два поражения.

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А лучшим выступлением вечера названа досрочная победа 36-летнего Джима Миллера рычагом локтя в бою с 26-летним Рузвельтом Робертсом.

Результаты всех боев вечера

  1. Макс Рохскопф – Остин Хаббард – TKO 2 раунд
  2. Роксанн Модаффери – Лорен Мерфи – решением судей
  3. Фрэнк Камачо – Джастин Джайнес – TKO
  4. Кортни Кейси – Джиллиан Робертсон – сабмишен 1 раунд
  5. Марк-Андре Барио – Оскар Пьехота – TKO
  6. Брианна ван Бюрен – Тиша Торрес – решением судей
  7. Бобби Грин – Клей Гуида – решением судей
  8. Рузвельт Робертс – Джим Миллер - сабмишен 1 раунд
  9. Белал Мухаммад – Лайман Гуд – решением судей
  10. Ракель Пеннингтон – Марион Рено – решением судей
  11. Шейн Бургос – Джош Эммет – решением судей
  12. Кертис Блейдс – Александр Волков – решением судей

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Источники: Сегодня|Спорт , UFC

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