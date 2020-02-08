Джон Джонс – Доминик Рейес: прогноз на бой от вице-президента WWFC

Джон Джонс - Доминик Рейес / Фото: UFC

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Вице-президент WWFC Денис Перч дал свой прогноз на главный бой вечера UFC 247 между чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом и небитым американцем Домиником Рейесом. Мы уже сообщали, где смотреть бой Джон Джонс – Доминик Рейес. Поединок состоится 9 февраля в Хьюстоне.

Денис Перч

"Джонс очень техничный боец, который адаптируется к любому сопернику. В последнее время Джонс отошел от агрессивной атакующей тактики и делает упор на защиту, умело используя ошибки своих соперников. Главным козырем Рейеса считается его невероятная выносливость. Он также очень разносторонний боец, которому приходилось добывать победы как с помощью мощных хай-киков, так и с помощью борьбы. Вероятно, Рейес попробует задавить Джонса градом ударов, чтобы не дать ему времени приспособиться к своему стилю и взять ситуацию под контроль", – говорит Перч.

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"Тем не менее, "Опустошителю" Рейесу придется тщательно рассчитывать свои силы и показать безупречный тайминг, – продолжает Денис. – Он имеет меньший размах рук, чем у Джонса — это значит, что ему придется атаковать издалека. На ближней дистанции преимущество будет за Рейесом, который легко пустит в ход свои захваты и удары. Если же бой переместится в партер, то с большой вероятностью победу одержит Джонс. Будучи одним из лучших борцов в UFC".

ПРОГНОЗ: "Считаю, что Джонс выиграет досрочно, так как у Рейеса нет опыта проведения боев в поздних раундах, несмотря на отличную функционалку".

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