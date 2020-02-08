Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Джон Джонс – Доминик Рейес: прогноз на бой от вице-президента WWFC

8 февраля, 17:44

Денис Перч считает, что техничный Джонс адаптируется к любому сопернику

Джон Джонс - Доминик Рейес

Джон Джонс - Доминик Рейес / Фото: UFC

Реклама

Вице-президент WWFC Денис Перч дал свой прогноз на главный бой вечера UFC 247 между чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом и небитым американцем Домиником Рейесом. Мы уже сообщали, где смотреть бой Джон Джонс – Доминик Рейес. Поединок состоится 9 февраля в Хьюстоне.

Денис Перч

Денис Перч

"Джонс очень техничный боец, который адаптируется к любому сопернику. В последнее время Джонс отошел от агрессивной атакующей тактики и делает упор на защиту, умело используя ошибки своих соперников. Главным козырем Рейеса считается его невероятная выносливость. Он также очень разносторонний боец, которому приходилось добывать победы как с помощью мощных хай-киков, так и с помощью борьбы. Вероятно, Рейес попробует задавить Джонса градом ударов, чтобы не дать ему времени приспособиться к своему стилю и взять ситуацию под контроль", – говорит Перч.

Читайте также: Танцы вместо слов: бойцы смешанных единоборств устроили "баттл" на битве взглядов

"Тем не менее, "Опустошителю" Рейесу придется тщательно рассчитывать свои силы и показать безупречный тайминг, – продолжает Денис. – Он имеет меньший размах рук, чем у Джонса — это значит, что ему придется атаковать издалека. На ближней дистанции преимущество будет за Рейесом, который легко пустит в ход свои захваты и удары. Если же бой переместится в партер, то с большой вероятностью победу одержит Джонс. Будучи одним из лучших борцов в UFC".

ПРОГНОЗ: "Считаю, что Джонс выиграет досрочно, так как у Рейеса нет опыта проведения боев в поздних раундах, несмотря на отличную функционалку".

Смотрите, как боец MMA Алехандра Лара танцует на шесте

Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

прогноз UFC смешанные единоборства Джон Джонс

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Редкое видео: 18-летний Конор Макгрегор нокаутировал соперника в любительском бою
Редкое видео: 18-летний Конор Макгрегор нокаутировал соперника в любительском боюMMA
Шутка про коронавирус взбесила китайскую чемпионку: полячке грозит месть в
Шутка про коронавирус взбесила китайскую чемпионку: полячке грозит месть в "клетке"MMA
Летчик в кукурузе лучше
Летчик в кукурузе лучше "смешного" Хабиба: чемпиону UFC из России не рады в собственной странеMMA
Реванш Макгрегор – Нурмагомедов уже осенью, но есть и одно важное условие
Реванш Макгрегор – Нурмагомедов уже осенью, но есть и одно важное условиеMMA
Нурмагомедову предложили сумасшедшие деньги за бой с легендой бокса и его бывшим противником
Нурмагомедову предложили сумасшедшие деньги за бой с легендой бокса и его бывшим противникомMMA
Бывшего тренера Макгрегора отправили в тюрьму за убийство
Бывшего тренера Макгрегора отправили в тюрьму за убийствоMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...