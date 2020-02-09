Джон Джонс со скандалом в девятый раз защитил титул чемпиона UFC

В сети обвиняют рефери в предвзятом судействе в пользу действующего чемпиона

Американский боец полутяжелого веса Джон Джонс в главном бою турнира UFC 247 в Хьюстоне победил другого американца Доминика Рейеса и защитил титул чемпиона. Завершить поединок досрочно Джону не удалось. Тем не менее, по окончании всех пяти раундов судьи присудили победу действующему обладателю пояса UFC – 48:47 , 48:47, 49:46.

Статистика ударов боя Джонс – Рейес:

Правда, в сети эту победу раскритиковали, посчитав, что судьи неправомерно отдали ее Джонсу. Бывший чемпион UFC в эфире Доминик Крус даже призвал рефери, оценившего бой 49:46 отозвать свою оценку. А другой пользователь Twitter и вовсе назвал результат боя одним из самых больших ограблений в спорте.

32-летний Джон Джонс по прозвищу "Кости" – самый молодой чемпион UFC за всю историю этой организации. За четыре года Джонс провел уже девятую успешную защиту титула.

Правда, "непобедимым" Джонс остается только отчасти – в декабре 2009 года на турнире UFC The Ultimate Fighter 10 final Джон встречался с Мэттом Хэмиллом, и когда бой уже был практически выигран, нанес сопернику запрещенный удар локтем и был дисквалифицирован. Но президент UFC Дэна Уайт уже начал компанию по признанию того поединка несостоявшимся. Поэтому на данный момент в его послужном списке 25 побед, одно поражение и один бой признан несостоявшимся.

В андеркарте боя Джонс – Рейес Валентина Шевченко победила Кэтлин Чукагян и защитила свой титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

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