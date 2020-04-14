Деньги решают все: несмотря на массовые смерти от коронавируса, в США разрешили реслинг, UFC на очереди

Несмотря на бушующий в США коронавирус, крупнейшей в мире рестлинг-лиге World Wrestling Entertainment (WWE) разрешили проводить турниры без зрителей во Флориде. Дело в том, что турниры WWE признали "важным бизнесом" в штате и потому даже на фоне пандемии дали добро устраивать закрытые мероприятия. Ранее мы сообщали, что коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом Вселенной.

По информации ESPN, не исключено, что проводить турниры без зрителей во Флориде разрешат и престижнейшему промоушену в смешанных единоборствах – UFC.

"Вид спорта не конкретизируется, если мероприятие будет закрыто для публики", — сказал представитель правительства штата.

Отметим, что, начиная с февраля, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Мы уже писали, что многострадальный турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса. Изначально UFC 249 должен был пройти в Нью-Йорке, но из-за карантина его запретили там проводить. Затем принять турнир отказался Лас-Вегас.

Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон

Напомним, что главным поединком турнира должен был стать бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Но из-за пандемии коронавируса Нурмагомедов не смог покинуть Россию и Фергюсон остался без соперника.

В срочном порядке ему была найдена замена в лице Джастина Гэтжи. Глава UFC Дана Уайт заявил, что победитель Фергюсон – Гэтжи станет следующим соперником Хабиба.

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Аэробика от бойца UFC Стивена Томпсона Видео: Instagram

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