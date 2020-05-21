Его не остановить: президент UFC запланировал очередной турнир по смешанным единоборствам

Дана Уайт намерен провести четвертый подряд турнир в США - в конце мая

Соревнования по смешанным единоборствам первыми из значимых спортивных мероприятий вернулись к жизни в условиях пандемии коронавируса. В мае президент UFC Дана Уайт сумел организовать сразу три турнира во Флориде в течение восьми дней – с 9-го по 16-е число. Мы писали: все результаты турнира UFC172, "дикий" бой получил звание лучшего на турнире в Джексонвилле.

Поскольку соревнования прошли без эксцессов (и без зрителей), то Уайт получил зеленый свет на продолжение своих шоу. Очередной турнир UFC запланирован на 30 мая. Это уже четвертый старт в последнем месяце весны. Состоится он в специализированном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе, в штате Невада. Об этом президент UFC сообщил газете Las Vegas Review-Journal. Главным боем там станет битва в полусреднем весе между экс-чемпионом, американцем Тайроном Вудли, и бразильцем Гилбертом Бернсом.

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