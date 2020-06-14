Экстренные роды на дому: звезда UFC показала новорожденного малыша и глаза мужа-"акушера"

Спортсменка Миша Тейт и ее муж-боец Джонни Нуньес планировали рожать в больнице, но у малыша были другие планы

Американская звезда смешанных единоборств Миша Тейт рассказала, как ей удалось родить на дому. Как мы сообщали ранее, сегодня бывшая чемпионка UFC второй раз стала мамой, дав жизнь мальчику, которого назвали Дакстон Уайлдер Нуньес. Также спортсменка и ее супруг, боец ММА Джонни Нуньес, поделились эмоциональными фотографиями и видео с малышом сразу после родов. Видно, что папа, невольно ставший акушером, едва сдерживает слезы.

"Сегодня я снова стала мамой. Этот опыт был уникальным. Мы планировали роды в больнице, но у нашего сына были другие планы. Дакстон Уалдер Нуньес родился 14 июня в 8:20 утра у нас дома. Семья приветствует сына. Это было совершенно прекрасно, и я на седьмом небе от счастья. Не могу выразить всех слов благодарности своему мужу. Ты держал меня сосредоточенной и помог родить в неожиданных обстоятельствах. Я действительно не смогла бы это сделать без тебя", – написала Миша Тейт у себя в Instagram.

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Ребенок звезд UFC – Миши Тейт и Джонни Нуньеса Видео: Instagram

Кстати, одна из бывших соперниц Миши Тейт Джессика Ай сегодня ночью проводила бой в рамках UFC on ESPN 10. Накануне боя Ай провалила взвешивание, что довело ее до слез, а затем уступила и в клетке. Все результаты турнира UFC 14 июня в Лас-Вегасе.

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