Это может произойти и с Тайсоном: 52-летнего бойца нокаутировали за 14 секунд

В России на турнире Fight Nights Global 52-летний боец Тимур Магдиев был нокаутирован за 14 секунд! К слову, соперником Магдиева был не юнец в рассвете сил, а 44-летний Юрий Киселев. С началом боя Киселев занял центр клетки и выждал момент для атаки. Удар оказался настолько точным, что Магдиев сразу же рухнул на канвас и даже не смог подняться на ноги, а его соперник отпраздновал победу, сев на шпагат.

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Для Киселева эта победа стала шестой в смешанных единоборствах, также на его счету пять поражений. А Магдиев проиграл в третий раз в ММА при 15 победах.

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Напомним, что сейчас весь мир спорта обсуждает долгожданное возвращение на ринг легенды бокса 54-летнего Майка Тайсона. 28 ноября Тайсон должен встретиться с 51-летним Ройем Джонсом-младшим.

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Боксеры удивляют своим физическим состоянием, однако многие эксперты скептически относятся к их возвращению в спорт, ведь природу не обманешь. Пока же бой Тайсон – Джонс перенесли ради большего дохода.

54-летний Майк Тайсон провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на ринг 15 лет назад – в 2005 году. 51-летний Рой Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году победил Скотта Сигмона. В рейтинге супертяжеловесов занимает 46-е место.

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