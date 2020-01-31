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"Это заставляет задуматься": Ронда Роузи заговорила о возвращении в ММА

31 января, 17:56

Ронда не хочет жертвовать собой ради людей, которым на нее плевать

Ронда Роузи

Ронда Роузи / Фото: Instagram

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Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе, Ронда Роузи, не собирается возвращаться в октагон, потому что уже является величайшим бойцом женского пола всех времен, и ей больше нечего доказывать.

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"Дня не проходит, чтобы люди не говорили мне о том, что я снова должна драться. Это заставляет задуматься, что лучше – быть величайшей всех времен, или чтобы все вокруг считали тебя величайшей всех времен? Раньше для меня было важно и одно, и другое, но сейчас я пришла к тому, что не хочу жертвовать собой и своей семьей, чтобы доказать что-то кучке людей, которым на меня плевать", – отметил Ронда.

Напомним, что Ронда Роузи завершила профессиональную карьеру после двух поражений, в 2015 году проиграв нокаутом Холли Холм, а спустя год уступив техническим нокаутом Аманде Нунес.

Кстати, на турнире ММА в Москве произошла массовая драка между зрителями и спортсменами. Провокации посетителей привели к беспорядкам в зале и телесным повреждениям.

Смотрите, как на баскетбольном матче в США произошла стрельба:

Стрельба на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

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MMA UFC Ронда Роузи

Источник: mmafighting.com

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