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Фанаты Конора скандировали оскорбительные кричалки в адрес Нурмагомедова

19 января, 11:44

Ирландские болельщики очень громко отмечали победу Макгрегора

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

Сегодня, 19 января, ирландец Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне нокаутом на 40-й секунде на UFC 246 в Лас-Вегасе. Видео боя Макгрегор – Серронедоступно на нашем сайте.Турнир посетило большое количество болельщиков Макгрегора. После боя фанаты Конора оскорбляли российского бойца Хабиба Нурмагомедова, скандируя оскорбительные кричалки в его адрес.

Ирландцы праздновали победу соотечественника над Дональдом Серроне и кричали: "Пошел на ***, Хабиб!"

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В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову болевым приемом в 4-м раунде на турнире UFC 229. Президент UFC Дана Уайт уже заявил, что хочет сделать реванш между Конором и Хабибом.

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Напомним, 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 и Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Смотрите видео со взвешивания Конора Макгрегора и Дональда Серроне:

Видео: Reuters

В андеркарте боя Макгрегор – Серроне бывший украинец Алексей Олейник, надевавший футболку с Путиным, победил американца Мориса Грина. Во втором раунде Олейник провел прием рычаг локтя и заставил соперника сдаться.

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MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

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