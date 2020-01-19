Фанаты Конора скандировали оскорбительные кричалки в адрес Нурмагомедова

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

Сегодня, 19 января, ирландец Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне нокаутом на 40-й секунде на UFC 246 в Лас-Вегасе. Видео боя Макгрегор – Серронедоступно на нашем сайте.Турнир посетило большое количество болельщиков Макгрегора. После боя фанаты Конора оскорбляли российского бойца Хабиба Нурмагомедова, скандируя оскорбительные кричалки в его адрес.

Ирландцы праздновали победу соотечественника над Дональдом Серроне и кричали: "Пошел на ***, Хабиб!"

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В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову болевым приемом в 4-м раунде на турнире UFC 229. Президент UFC Дана Уайт уже заявил, что хочет сделать реванш между Конором и Хабибом.

Напомним, 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 и Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Смотрите видео со взвешивания Конора Макгрегора и Дональда Серроне:

Видео: Reuters

В андеркарте боя Макгрегор – Серроне бывший украинец Алексей Олейник, надевавший футболку с Путиным, победил американца Мориса Грина. Во втором раунде Олейник провел прием рычаг локтя и заставил соперника сдаться.

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