Дочь проповедника против лесбиянки и другие бои UFC246: прогноз поединков на разогреве у Конора

Холли Холм, которая владела титулом чемпионки мира в боксе и смешанных единоборствах, встретится с открытой лесбиянкой Ракель Пеннингтон

Главные бои шоу UFC 246 / Фото: Twitter

В ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе пройдет грандиозное шоу смешанных единоборств UFC 246. В главном поединке сойдутся Конор Макгрегор и Дональд Серроне. А перед ними состоятся еще десять боев, каждый из которых может оказаться не менее ярким, чем возвращение Конора. Бой Конор Макгрегор – Дональд Серроне смотреть онлайн с 06:30 можно на нашем сайте.

Яркие нокауты от участников шоу UFC 246:

Основной кард UFC 246

Полусредний вес: Конор Макгрегор – Дональд Серроне

Котировки букмекеров: 1.30 – 4.25

Вероятность исхода: 73% – 23%

Об этом поединке уже все сказано. Напомним расписание трансляций боя Макгрегор – Серроне

Женщины, легчайший вес: Холли Холм – Ракель Пеннингтон

Котировки букмекеров: 1.77 – 2.18

Вероятность исхода: 55% – 45%

38-летняя Холли Холм – бывшая чемпионка UFC и боец уникальный. Холм является первым человеком, сумевшим выиграть титулы чемпиона мира в двух дисциплинах: боксе и смешанных боевых искусствах. В 2015 году Холм уже побеждала свою сегодняшнюю соперницу, а также нанесла поражение легендарной Ронде Роузи. Прозвище Холли Холм – "Дочь проповедника", и в данном случае это чистая правда – отец спортсменки проповедник Церкви Христовой.

Ракель Пеннингтон по прозвищу "Твердая" – открытая лесбиянка. Она помолвлена с другой девушкой-бойцом MMA Тишей Торрес. В 2017 году девушки отмечали праздник в недавно приобретенном доме и Ракель сделала предложение, встав на колено и подарив своей избраннице кольцо. Тиша расплакалась и ответила согласием:

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Легкий вес: Энтони Петтис – Диего Феррейра

Котировки букмекеров: 3.05 – 1.44

Вероятность исхода: 32% – 68%

Петтис – бывший чемпион UFC в легком весе, он дрался с такими звездами смешанных единоборств, как Нейт Диас, Тони Фергюсон, Дастин Порье, Макс Хэллоуэй, правда, всем им он проиграл. В пассиве 32-летнего Энтони Петтиса 9 поражений при 22 победах.

35-летний бразилец Диего Феррейра в 18 боях в профессиональном ММА проиграл только два раза, причем в последний раз это случилось пять лет назад.

Предварительный кард UFC 246

Женщины, наилегчайший вес: Мэйси Барбер – Роксанн Модаффери

Котировки букмекеров: 1.12 – 7.55

Вероятность исхода: 87% – 13%

21-летняя Мэйси Барбер не знает поражений в смешанных единоборствах с момента дебюта в 2017 года, а сегодняшний бой станет для нее уже девятым. При этом только одну победу Барбер по прозвищу "Будущее" одержала решением судей, остальные – досрочные.

Ее соперница, 37-летняя Роксанн Модаффери, одержала в профессиональном ММА 23 победы и потерпела 16 поражений.

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Полулегкий вес: Андре Фили – Содик Юсуф

Котировки букмекеров: 2.24 – 1.73

Вероятность исхода: 44% – 56%

Легкий вес: Насрат Хакпараст – Дрю Добер

Котировки букмекеров: 1.30 – 3.85

Вероятность исхода: 75% – 25%

Тяжелый вес: Алексей Олейник – Морис Грин

Котировки букмекеров: 2.08 – 1.84

Вероятность исхода: 47% – 53%

Женщины, наилегчайший вес: Сабина Мазо – Джей Джей Олдрич

Котировки букмекеров: 1.95 – 1.95

Вероятность исхода: 50% – 50%

Наилегчайший вес: Аскар Аскаров – Тим Эллиотт

Котировки букмекеров: 1.75 – 2.20

Вероятность исхода: 56% – 44%

Легчайший вес: Оудэ Осборн – Брайан Келлехер

Котировки букмекеров: 1.75 – 2.20

Вероятность исхода: 56% – 44%

Полутяжелый вес: Алекса Камур – Джастин Ледет

Котировки букмекеров: 1.84 – 2.08

Вероятность исхода: 53% – 47%

Смотрите, как прошло взвешивание накануне боя Конор Макгрегор – Дональд Серроне:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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