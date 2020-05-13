Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,79
29,08
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

"Гэтжи убьет Хибаба в стойке": прозвучал жуткий прогноз для непобедимого россиянина

13 мая, 15:55

Олег Люлька

После уверенной победы над Фергюсоном Гэтжи дают высокие шансы и в противостоянии с Нурмагомедовым

Тренер по боксу Рашад Холлоуэй, который помогает готовиться к поединкам бойцу смешанных единоборств Тони Фергюсону, поделился ожиданиями от возможного боя американца Джастина Гэтжи и обладателя чемпионского пояса, непобедимого россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ранее во Флориде Гэтжи неожиданно победил Фергюсона на первом турнире UFC времен коронавируса.

"Хабиб показал хорошие навыки в стойке в бою с Макгрегором. Но Гэтжи просто на другом уровне по части ударных навыков, – говорит Рашад Холлоуэй. – Он хорошо боксирует. Бойцы, уделяющие особое внимание боксу, особо выделяются в стойке. Джастин много внимания уделяет технике бокса. В этом он намного лучше Хабиба. В стойке Джастин россиянина убьет. А вот в партере он не представляет угрозы для Хабиба, поэтому общие шансы оцениваю как 50 на 50"

Джастин Гэтжи

Джастин Гэтжи / Фото: Reuters

Реклама

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Instagram

Читайте также: "Конор подождет": сенсационный Гэтжи для начала хочет "уложить" Нурмагомедова

Отметим, что букмекеры уже обнародовали котировки на потенциальный бой Нурмагомедов – Гэтжи. Фаворитом, но не безоговорочным, они называют россиянина. Коэффициент на его победу составляет 1,44, а на выигрыш американца – 2,62. В процентном соотношении: 65% против 35% в пользу Хабиба.

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Джастин Гэтжи

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн боя Фергюсон – Гейджи: трансляция первого турнира UFC в эпоху коронавируса
Онлайн боя Фергюсон – Гейджи: трансляция первого турнира UFC в эпоху коронавирусаMMA
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА "приручила" экскаватор: сюрпризы звезд спорта на карантинеФутбол
Бросили лицом на асфальт! Полиция задержала чемпиона Украины за нарушение правил карантина
Бросили лицом на асфальт! Полиция задержала чемпиона Украины за нарушение правил карантинаБокс
Первый за два месяца бой в UFC: когда начало, где смотреть и какие прогнозы
Первый за два месяца бой в UFC: когда начало, где смотреть и какие прогнозыMMA
В Крыму тренер по ММА из Санкт-Петербурга избил продавщицу за просьбу надеть маску: видео
В Крыму тренер по ММА из Санкт-Петербурга избил продавщицу за просьбу надеть маску: видеоMMA
Гейджи разбил лицо Фергюсона и стал почти чемпионом: как прошел главный бой первого
Гейджи разбил лицо Фергюсона и стал почти чемпионом: как прошел главный бой первого "карантинного" турнираMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...