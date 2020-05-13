"Гэтжи убьет Хибаба в стойке": прозвучал жуткий прогноз для непобедимого россиянина

После уверенной победы над Фергюсоном Гэтжи дают высокие шансы и в противостоянии с Нурмагомедовым

Тренер по боксу Рашад Холлоуэй, который помогает готовиться к поединкам бойцу смешанных единоборств Тони Фергюсону, поделился ожиданиями от возможного боя американца Джастина Гэтжи и обладателя чемпионского пояса, непобедимого россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ранее во Флориде Гэтжи неожиданно победил Фергюсона на первом турнире UFC времен коронавируса.

"Хабиб показал хорошие навыки в стойке в бою с Макгрегором. Но Гэтжи просто на другом уровне по части ударных навыков, – говорит Рашад Холлоуэй. – Он хорошо боксирует. Бойцы, уделяющие особое внимание боксу, особо выделяются в стойке. Джастин много внимания уделяет технике бокса. В этом он намного лучше Хабиба. В стойке Джастин россиянина убьет. А вот в партере он не представляет угрозы для Хабиба, поэтому общие шансы оцениваю как 50 на 50"

Джастин Гэтжи / Фото: Reuters

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Хабиб Нурмагомедов / Фото: Instagram

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Отметим, что букмекеры уже обнародовали котировки на потенциальный бой Нурмагомедов – Гэтжи. Фаворитом, но не безоговорочным, они называют россиянина. Коэффициент на его победу составляет 1,44, а на выигрыш американца – 2,62. В процентном соотношении: 65% против 35% в пользу Хабиба.

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