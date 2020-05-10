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"Конор подождет": сенсационный Гэтжи для начала хочет "уложить" Нурмагомедова

10 мая, 19:09

Олег Люлька

Американец, неожиданно ставший временным чемпионом UFC, перед боем с Макгрегором намерен победить Хабиба

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи, неожиданно победив Тони Фергюсона на первом "карантинном" турнире во Флориде, заявил, что на данном этапе карьеры откажется от встречи с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором – даже если это будет выгодно с финансовой точки зрения.

По словам американца Джастина Гэтжи, в первую очередь сейчас его интересует схватка с обладателем полноценного титула в легком дивизионе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. "Конор? Нет. Хочу встретиться лицом к лицу с самым большим вызовом в жизни. Мне нужен Хабиб Нурмагомедов. США против Дагестана. А потом поеду в Ирландию и сделаю то, что должен сделать", – заявил Гэтжи после победы техническим нокаутом над Фергюсоном

Фергюсон vs Гэтжи

Фергюсон vs Гэтжи / Фото: Reuters

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Как мы писали ранее, Гэтжи выбросил пояс UFC после избиения Фергюсона. "Не могу называть себя чемпионом, пока есть Хабиб", – говорит Джастин.

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов Джастин Гэтжи

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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