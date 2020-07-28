Хабиб Нурмагомедов первый бой после смерти отца проведет 24 октября

Чемпион UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон в октябре, чтобы провести поединок с Джастином Гэтжи. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт в интервью CNN. Президент UFC подтвердил, что долгожданный бой состоится 24 октября.

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Это будет первый бой для Нурмагомедова после смерти его отца. Напомним, отец и тренер Хабиба 57- летний Абдулманап Нурмагомедов умер в московской больнице в начале июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

"Это было очень тяжело для него. Его отец был для него героем, он любил своего отца, у них были очень близкие отношения, и ему было очень тяжело", – сказал Дана Уайт.

Напомним, 10 мая Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде на турнире по смешанным единоборствам UFC 249 в Джексонвилле и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе. Изначально драться с Фергюсоном должен был Нурмагомедов, но из-за коронавируса он не смог покинуть Россию.

После смерти отца были сомнения, вернется ли вообще Хабиб в октагон, но Уайту удалось уговорить свою главную звезду. К слову, вчера российский боец вернулся к тренировкам.

Смотрите, как Джастин Гэтжи взвешивался перед боем с Тони Фергюсоном:

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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