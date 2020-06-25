Хабиб возвращается: назвали дату и место самой ожидаемой схватки в смешанных единоборствах

Россиянин Нурмагомедов сойдется с американцем Джастином Гейджи в начале осени в Азии

После ухода ирландца Конора Макгрегора из смешанных единоборств наибольшее внимание к себе привлекает персона россиянина Хабиба Нурмагомедова. Во время пандемии коронавируса он в октагон решил не выходить, хотя UFC проводила соревнования, но без зрителей. За это время титул временного чемпиона в легком весе получил Джастин Гейджи – после победы над Тони Фергюсоном.

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В первой декаде июня стало известно, что бой Нурмагомедова и Гейджи подтвержден. Тогда, правда, лишь говорили, что встреча пройдет в сентябре, но где именно – не было ясно. Теперь же менеджер Али Абдель-Азиз, который занимается делами как непобедимого Хабиба Нурмагомедова, так и Джастина Гейджи, дал более конкретную информацию.

По его словам, бой россиянина с американцем ожидается на шоу UFC 253 в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби. Датой называют 19 сентября. Абдель-Азиз опубликовал фотографию в своем Instagram, которая проясняет дело.

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Смотрите, как в мае перед схваткой встретились Джастин Гейджи и Тони Фергюсон

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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