Українська
$ 26,65
30,07
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Хабиб возвращается: назвали дату и место самой ожидаемой схватки в смешанных единоборствах

25 июня, 21:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Россиянин Нурмагомедов сойдется с американцем Джастином Гейджи в начале осени в Азии

После ухода ирландца Конора Макгрегора из смешанных единоборств наибольшее внимание к себе привлекает персона россиянина Хабиба Нурмагомедова. Во время пандемии коронавируса он в октагон решил не выходить, хотя UFC проводила соревнования, но без зрителей. За это время титул временного чемпиона в легком весе получил Джастин Гейджи – после победы над Тони Фергюсоном.

Реклама

В первой декаде июня стало известно, что бой Нурмагомедова и Гейджи подтвержден. Тогда, правда, лишь говорили, что встреча пройдет в сентябре, но где именно – не было ясно. Теперь же менеджер Али Абдель-Азиз, который занимается делами как непобедимого Хабиба Нурмагомедова, так и Джастина Гейджи, дал более конкретную информацию.

По его словам, бой россиянина с американцем ожидается на шоу UFC 253 в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби. Датой называют 19 сентября. Абдель-Азиз опубликовал фотографию в своем Instagram, которая проясняет дело.

В тренде
В украинском футболе – первая отставка после карантина: не повезло иностранцу

Читайте также: известны гонорары бойцов турнира UFC249 во Флориде – за что они так били друг друга

Реклама

Смотрите, как в мае перед схваткой встретились Джастин Гейджи и Тони Фергюсон

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дата MMA UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Джастин Гэтжи Джастин Гейджи

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Самая безумная схватка в Лас-Вегасе: чемпионы в восторге – они увидели
Самая безумная схватка в Лас-Вегасе: чемпионы в восторге – они увидели "бой года"MMA
Эротичная звезда UFC повергла мужа в ярость,
Эротичная звезда UFC повергла мужа в ярость, "нокаутировав" яйцо своим бицепсомMMA
Нет времени грустить: наказанная за допинг звезда UFC надела купальник не по размеру
Нет времени грустить: наказанная за допинг звезда UFC надела купальник не по размеруMMA
Прошелся
Прошелся "бритвой" по россиянину: как американец Блейдс с рекордом расправился с новым ДрагоMMA
Красавицу из UFC, располневшую на карантине, дисквалифицировали за допинг
Красавицу из UFC, располневшую на карантине, дисквалифицировали за допингMMA
Боец девять раз просил остановить бой, но тренер отказался: поединок UFC чуть не обернулся трагедией
Боец девять раз просил остановить бой, но тренер отказался: поединок UFC чуть не обернулся трагедиейMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять