Бой Нурмагомедова и Гэтжи подтвержден: есть ориентировочная дата поединка

Ризван Магомедов, менеджер основного чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, подтвердил, что следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, который благодаря победе над Тони Фергюсоном получил временный титулв этом категории. Бой состоялся на турнире UFC 249 9 мая, где Гэтжи заменил как раз Нурмагомедова, который не смог вылететь в США.

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По словам менеджера, пока неизвестно, где и когда состоится бой. Известно лишь, что поединок планируется провести в сентябре.

"А кто еще может быть нашим соперником, кроме Гэтжи? У нас есть ориентировочный месяц — это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались. Все находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров еще не утверждены. Повторюсь, есть только приблизительная дата боя", — добавил он.

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Напомним, что на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Гэтжи 22 победы при двух поражениях. Мы писали, что отец Нурмагомедова заражен коронавирусом и борется за жизнь.

Смотрите, как проходило взвешивание перед боем Фергюсона и Гэтжи

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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