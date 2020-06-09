Бой Нурмагомедова и Гэтжи подтвержден: есть ориентировочная дата поединка

Ризван Магомедов, менеджер основного чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, подтвердил, что следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, который благодаря победе над Тони Фергюсоном получил временный титулв этом категории. Бой состоялся на турнире UFC 249 9 мая, где Гэтжи заменил как раз Нурмагомедова, который не смог вылететь в США.
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По словам менеджера, пока неизвестно, где и когда состоится бой. Известно лишь, что поединок планируется провести в сентябре.
"А кто еще может быть нашим соперником, кроме Гэтжи? У нас есть ориентировочный месяц — это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались. Все находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров еще не утверждены. Повторюсь, есть только приблизительная дата боя", — добавил он.
Напомним, что на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Гэтжи 22 победы при двух поражениях. Мы писали, что отец Нурмагомедова заражен коронавирусом и борется за жизнь.
Смотрите, как проходило взвешивание перед боем Фергюсона и Гэтжи
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