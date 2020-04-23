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"Хочу, чтобы он пытался прикончить меня": Гэтжи ждет поединка с Нурмагомедовым

23 апреля, 20:29

Максим Перепелица

Американский боец планирует побить Тони Фергюсона

Американец Джастин Гэтжи поделился мнением о бое с соотечественником Тони Фергюсоном. Предполагается, что встреча состоится на турнире UFC 249, который пройдет 9 мая.

"Уверен, я выиграю временный пояс, я не остановлюсь. Это будет лишь еще один шаг к вершине. Я не буду считать себя настоящим чемпионом UFC. Побью Фергюсона, а в следующем поединке встречусь с Хабибом. Я ведь здесь для того, чтобы стать лучшим легковесом в мире. Хочу, чтобы он старался на максимум и пытался прикончить меня, а иначе я перестану его уважать", – отметил Гэтжи.

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Отметим, что 31-летний Гэтжи провел в ММА 23 поединка, одержав 21 победу и потерпев два поражения. На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

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Ранее мы сообщали, что боец UFC после 36 пожертвует свой мозг ученым. Боец MMA Пауло Коста рассказал о повреждениях головного мозга, к которым приводят смешанные единоборства и заявил, что готов пожертвовать свой мозг для исследований.

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MMA UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Джастин Гэтжи

Источник: mmajunkie

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