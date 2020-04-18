Яркий нокаутер с высшим образованием: что известно о Джайстине Гейджи, который заменил Хабиба

Что известно о бойце смешанного стиля Джастине Гейджи и каковы его шансы победить Тони Фергюсона

После того, как американский боец Джастин Гейджи согласился заменить Хабиба Нурмагомедова и провести бой против Тони Фергюсона, аналитики букмекерских контор опубликовали котировки на этот поединок. Изначально бой должен был пройти в рамках шоу смешанных единоборств UFC249 19 апреля, но, скорее всего, состоится 9 мая. Отметим, что Нурмагомедов из-за пандемии коронавируса и жесткого карантина отказался ехать в США.

ФЕРГЮСОН – ГЕЙДЖИ: ПРОГНОЗ. Фергюсон – фаворит боя. Коэффициент на победу Тони составляет 1.60, тогда как ставку на успех Гейджи можно сделать с коэффициентом 2.47. Таким образом, эксперты букмекерских контор подсчитали такую вероятность исхода поединка: победа Фергюсона 61 процент, победа Гейджи 39 процентов.

Бой запланирован из пяти раундов, но аналитики почти уверены, что он завершится досрочно. Котировка на это – всего 1.18 против 4.50 на полный бой, т.е. вероятность досрочного завершения составляет 79 процентов. Наиболее вероятным букмекеры считают завершения поединка в первом раунде.

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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЖАСТИНА ГЕЙДЖИ. Что же известно о новом сопернике Тони Фергюсона? 31-летний Гейджи родился в Саффорде, штат Аризона, США. Он – яркий нокаутер. В профессиональном MMA провел 23 поединка, в которых одержал 21 победу – показатель впечатляющий. Причем лишь два поединка Гейджи завершил победой по очкам, остальные – досрочные, причем 18 из них – нокаутом. Рост спортсмена – 180 сантиметров (Фергюсон на три сантиметра выше), вес – 70 кг.

Бой Гейджи против Майкла Джонсона в 2017 году был признан многими СМИ и организациями поединком года. Он тогда победил техническим нокаутом во втором раунде.

Джастин Гейджи начал свой путь спортсмена в возрасте четырех лет в … реслинге! Еще в школьные годы стал двукратным чемпионом штата Аризона по реслингу, а затем в Университете – чемпионом США среди студентов. Несмотря на карьеру в реслинге, Гейджи не любит переводить бой в партер и известен своим агрессивным стилем в стойке.

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Кроме успешных карьер в реслинге и смешанных единоборствах, Гейджи пробовал также заниматься футболом и бейсболом. У бойца есть брат-близнец. Его мать – мексиканского происхождения, отец – немецкого. Мама Гейджи работала на почте, отец был шахтером. Одно лето и сам боец отработал на шахте. Его дед по отцовской линии боксировал на любительском уровне, когда служил в армии США.

Гейджи имеет высшее образование – он получил степень бакалавра в области социальных услуг в Университете Северного Колорадо.

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