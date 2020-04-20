"С возрастом клеток становится меньше": боец UFC после 36 пожертвует свой мозг ученым

Боец MMA Пауло Коста рассказал о повреждениях головного мозга, к которым приводят смешанные единоборства и заявил, что готов пожертвовать свой мозг для исследований. Бразилец намерен уйти из спорта в 36 лет – сейчас ему 28.

"Мозг состоит из клеток, которые не восстанавливаются. С возрастом их становится меньше, рефлексы становятся медленнее, возникают проблемы с речью и памятью. Время от времени я интересуюсь этой темой… Я хочу как можно быстрее провести свою карьеру, победить всех и не драться после 36 лет. Я с удовольствием завещал бы свой мозг ученым", – сказал Коста в интервью AG Fight.

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Коста известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Свой последний поединок бразилец провел против кубинца Йоэля Ромеро и одержал победу судейским решением. Коста пропустил 125 ударов за три раунда.

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Ранее мы писали, что Хабиб Нурмагомедов намекнул на свой следующий бой. Нурмагомедов считает, что все закончится к сентябрю и он сможет выйти в клетку.

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