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Изоляция в отеле и ужесточение правил: как бойцов будут допускать к турнирам в США во время пандемии

26 мая, 11:46

Елена Павлова

Новый протокол будет действовать уже на ближайшем турнире UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе 31 мая

Организаторы турниров по смешанным единоборствам промоушена UFC ужесточили правила сдачи тестов на COVID-19 для бойцов. Нынешний протокол отличается от того, который действовал в трех последних турнирах в Джексонвилле – сообщает ESPN. Напомним, что перед UFC 249 у бойца Жакаре Соузы диагностировали коронавирус в день взвешивания – его бой отменили, но турнир состоялся.

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Теперь непосредственно перед турниром все бойцы будут проходить по два теста на коронавирус. Сначала при заселении в отель, а затем в день взвешивания. После последнего теста участники вечера обязаны изолироваться в отеле до отъезда на поединок. Если же результат теста оказался положительным, то и бойцы, и члены их команд должны оставаться в своих номерах до дальнейших инструкций.

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Новый протокол будет действовать уже на ближайшем турнире UFC Fight Night 172, который состоится в воскресенье, 31 мая, в Лас-Вегасе. Главным боем вечера станет встреча Тайрона Вудли и Гилберта Бернса.

Смотрите также, как проходило взвешивание участников турнира UFC249 Фергюсона и Гэджи

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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