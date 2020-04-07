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"К подобному никто не мог подготовиться": президент UFC вступился за Нурмагомедова

7 апреля, 17:47

Максим Перепелица

Дана Уайт считает, что россиянин попал в эпицентр событий

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что он близок к завершению сделки по организации боев на частном острове, включая предстоящий турнир UFC 249, на котором вместо отказавшегося участвовать из-за коронавируса россиянина Хабиба Нурмагомедова соперником Тони Фергюсона станет Джастин Гэтжи. При этом Уайт считает, что поскольку чемпион организации в легком весе Нурмагомедов не виноват в отмене боя с Фергюсоном, то на кону поединка будет стоять временный чемпионский титул.

"Нурмагомедов, как и все мы, попал в самый эпицентр событий, где условия менялись каждый день. Это не вина Хабиба. К подобному никто не мог подготовиться", – заявил Уайт.

Поединок Нурмагомедов—Фергюсон не может состояться уже несколько лет.

Ранее Беларусь озвучила новую позицию по проведению боя Нурмагомедов – Фергюсон и готова была принять поединок в Минске. Однако вскоре в Министерстве спорта Беларуси опровергли эту информацию.

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MMA UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Дана Уайт

Источник: TMZ

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