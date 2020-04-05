Запасной аэродром: Беларусь озвучила новую позицию по проведению боя Нурмагомедов – Фергюсон

Министерство спорта Беларуси отреагировало на информацию о том, что эта страна готова принять турнир UFC 249, главным событием которого должна была стать встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Ранее Хабиб заявил, что не может вылететь из России из-за закрытия границ, и на поединок 18 апреля Фергюсону уже ищут нового соперника. Тем не менее вариант с проведением боя в положенные сроки все же появился.

Дело в том, что накануне, 4 апреля, исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Беларуси Максим Корольков заявил, что вышел на представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и предложил им принять бой Нурмагомедов – Фергюсона, при этом Корольков отметил, что заручился поддержкой функционеров министерства спорта своей страны.

Нурмагомедов – Фергюсон / Фото: Instagram

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Однако сегодня в министерстве спорта Беларуси опровергли эту информацию. "Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос", – приводит слова представителя ведомства ТАСС. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что Беларусь переносит все международные соревнования, которые планировалось провести в ближайшее время.

Ранее мы писали, что официально бой Нурмагомедов – Фергюсон еще не отменен. Об этом заявил тренер россиянина Хавьер Мендес, допустив, что этот поединок еще имеет шансы состояться в назначенную дату – 18 апреля.

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