Как российские олигархи помешали UFC заполучить лучшего борца мира, "спроектированного учеными"

Основатель UFC Арт Дэйви рассказал о планах пригласить в промоушен легендарного бойца греко-римского стиля, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, и из-за кого эту задумку так и не получилось реализовать.

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"Я очень хотел пригласить в UFC Александра Карелина, я разговаривал с братьями Грейси об этом. Они его знали под прозвищем "Эксперимент". Так его звали у нас. Считалось, что он был спроектирован русскими учеными. Мне сказали, что я не смогу привезти Карелина в UFC из-за политики и не смогу позволить его себе финансово, он будет стоить мне дороже, чем Майк Тайсон. Мне сказали, что пришлось бы заплатить олигархам, которые контролировали спорт в России. Они же были капиталисты, которые хотели заработать много денег, так? Так что вы правы, это уже не был старый Советский Союз, это была Россия-матушка, но мне сказали, что люди, которые работали с Карелиным и контролировали его, запросили бы кучу денег", — цитирует Дэйви "Спорт-экспресс".

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Карелина до сих пор считают лучшим борцом в истории. Вообще не проигрывая в течение 13 лет своей карьеры, он уступил лишь однажды — в финальной схватке сиднейской Олимпиады-2000. Известны случаи, когда соперники отказывались бороться с россиянином, которого занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее мы сообщали, что Камару Усман перетоптал Масвидаля в главном бою UFC 251 и сохранил чемпионский титул.

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