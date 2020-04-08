"Как же быстро время проходит": Хабиб вспомнил о первом чемпионстве в UFC

Российский боец показал, как завоевал чемпионский титул в UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов напомнил, что два года назад он впервые стал чемпионом UFC в легком весе. Видео спортсмен опубликовал в Instagram. Тогда россиянин в чемпионском бою победил Эл Яквинту.

"Ровно два года назад, как же быстро время проходит, история продолжается", – написал Нурмагомедов.

INSTAGRAM

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Впоследствии Хабиб Нурмагомедов дважды защищал пояс. Сначала он побил ирландца Конора Макгрегора, а затем американца Дастина Порье. 18 апреля Хабиб Нурмагомедов должен был защищать чемпионский пояс в бою с Тони Фергюсоном, но из-за карантина, который ввели в связи с пандемией коронавируса, вылететь из России не смог. В итоге соперником Фергюсона станет Джастин Гэтжи.

Ранее Беларусь озвучила новую позицию по проведению боя Нурмагомедов – Фергюсони готова была принять поединок в Минске. Однако вскоре в Министерстве спорта Беларуси опровергли эту информацию.

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